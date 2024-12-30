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ميراث حكم الأسد، لحظة اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب (صور) - أخبار كلمتك

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ميراث حكم الأسد، لحظة اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب (صور) - أخبار كلمتك

ميراث حكم الأسد، لحظة اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على فيسبوك اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، حيث أفادت أن أحد المواطنين أبلغ قيادة الشرطة بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث.

اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب السورية

فيما توجه العميد أحمد لطوف قائد شرطة محافظة حلب إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان، حيث سيتم العمل على تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي “DNA”.

لحظة العثور على المقبرة الجماعية، كلمتك
لحظة العثور على المقبرة الجماعية، كلمتك

 ونشرت وزارة الداخلية السورية، صورا لتواجد قائد الشرطة في موقع اكتشاف المقبرة الجماعية في حلب.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية سياسيا، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم سبعة أعضاء، بينهم امرأة، للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول السياسية للأزمة السورية.

الائتلاف السوري يرفض المشاركة فى الحوار الوطنى

في المقابل، صرح مصدر في الائتلاف الوطني السوري رفض الائتلاف المشاركة في المؤتمر، إذا ما تمت دعوة أعضائه بصفة فردية وليس كمؤسسة سياسية. وأكد المصدر أن الائتلاف يرى نفسه ممثلًا سياسيًا للمعارضة السورية، ويطالب بالتعامل معه على هذا الأساس.

مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، كلمتك
مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، كلمتك

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن خطوات جديدة تسعى لإطلاق حوار وطني شامل، وسط تباين في مواقف الأطراف المختلفة بشأن آليات المشاركة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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