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جلسة عاصفة فى مجلس الأمن ضد إيران وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

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جلسة عاصفة فى مجلس الأمن ضد إيران وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

جلسة عاصفة فى مجلس الأمن ضد إيران وجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - دعت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد، إلى اتخاذ ضمانات دولية صارمة لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن تهاجم إيران

وأكدت المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن، أن استمرار إيران في توفير الأسلحة للحوثيين يعمق الأزمة اليمنية ويُطيل أمد الصراع، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان استقرار المنطقة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن ومنع التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني.

فيما قال أبو بكر باذيب، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إن إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

العالم الغربي يدعم خطط إسرائيل فى المنطقة

مشيرًا إلى أن العالم الغربي لا يستطيع وقف دعمه لإسرائيل، التي تسعى لتنفيذ خططها المعدة مسبقًا في غزة والأراضي المحتلة وسوريا ولبنان واليمن. 
وأضاف باذيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك التي تعيشها الآن، ورغم الانتقادات الغربية الموجهة إليها، إلا أن الغرب يظل عاجزًا عن تجاوز دعمه لإسرائيل وحمايتها، مع الحفاظ على تفوقها الإقليمي، في ظل وجود تقاطعات كبيرة بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية".

وتابع: "أما اليمن، كجغرافيا للحرب، فهي تمثل منطقة استراتيجية، وهي الوحيدة التي يتشارك فيها الإسرائيليون مع التحالف الدولي في البحر الأحمر لضرب أهداف ميليشيا الحوثي، ففي لبنان وغزة، تنفذ إسرائيل هجماتها بشكل منفرد، بينما في اليمن تتناوب الطائرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإسرائيلية على تنفيذ الضربات الجوية".

استهداف جماعة الحوثي فى اليمن

وأشار، إلى أن إسرائيل من المحتمل أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل تحالف جديد، سواء معلن أو غير معلن، لاستهداف جماعة الحوثي بطرق مختلفة، ضمن استراتيجيتها الإقليمية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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