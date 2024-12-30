الاحتلال يصدر قرارا بهدم 13 منزلا شرقي القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرارا بهدم 13 منزلا لعائلة واحدة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

جيش الاحتلال يصدر قرارا بهدم منازل في القدس

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال طلب من عائلة الفهيدات إخلاء 13 منزلًا خاصا بأفرادها خلال 12 يوما.

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ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني يوم 7 أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال أكثر من 433 عملية هدم وتجريف لمنازل ومنشآت بمحافظة القدس، بما يشمل إجبار المواطنين على هدم منازلهم قسرا تجنبا للتكاليف الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم في حال تنفيذ آلياته عملية الهدم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، في تدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة والمستشفيات في القطاع.

ووفقا لآخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفا و541 شهيدا، و108 آلاف و338 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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