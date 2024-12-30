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الاحتلال يصدر قرارا بهدم 13 منزلا شرقي القدس - أخبار كلمتك

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الاحتلال يصدر قرارا بهدم 13 منزلا شرقي القدس - أخبار كلمتك

الاحتلال يصدر قرارا بهدم 13 منزلا شرقي القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:52 مساءً -  ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت  قرارا بهدم 13 منزلا لعائلة واحدة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

 

جيش الاحتلال يصدر قرارا بهدم منازل في القدس

 وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال طلب من عائلة الفهيدات إخلاء 13 منزلًا خاصا بأفرادها خلال 12 يوما.

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176 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

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إذاعة جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من غزة لم يدخل إسرائيل

 ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني يوم 7 أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال أكثر من 433 عملية هدم وتجريف لمنازل ومنشآت بمحافظة القدس، بما يشمل إجبار المواطنين على هدم منازلهم قسرا تجنبا للتكاليف الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم في حال تنفيذ آلياته عملية الهدم.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، في تدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة والمستشفيات في القطاع.

ووفقا لآخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية  بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفا و541 شهيدا، و108 آلاف و338 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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