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أول امرأة تتولى المنصب، معلومات عن ميساء صابرين حاكم المصرف المركزي السوري؟ - أخبار كلمتك

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أول امرأة تتولى المنصب، معلومات عن ميساء صابرين حاكم المصرف المركزي السوري؟ - أخبار كلمتك

أول امرأة تتولى المنصب، معلومات عن ميساء صابرين حاكم المصرف المركزي السوري؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:52 مساءً -  جاءت خطوة تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال  البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، مفاجئة من قبل الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور المرأة.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ميساء صابرين: 

 وصابرين هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021، بحسب رويترز.

ميساء صابرين حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني.

كانت صابرين تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي.

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد.

ويعد تعيينها خطوة تاريخية في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي.

 

 تعزيز المرأة ضمن دوائر السلطة الجديدة في سوريا

 وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

ويعتبر هذا التعيين خطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة السورية في مواقع صنع القرار، ويعكس ثقة الإدارة بقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وقيادة القطاع المصرفي نحو الاستقرار والتنمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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