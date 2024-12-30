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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا، و108 آلاف و338 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 149 آخرين، وفق مصادر طبية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

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إذاعة جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من غزة لم يدخل إسرائيل

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق مئات الخيام بمناطق النزوح.

غرق مئات الخيام بمناطق النزوح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في  مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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