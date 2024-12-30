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بعد حادث الأربعاء، عطل يصيب طائرة أذربيجانية جديدة بمطار أكتاو - أخبار كلمتك

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بعد حادث الأربعاء، عطل يصيب طائرة أذربيجانية جديدة بمطار أكتاو - أخبار كلمتك

بعد حادث الأربعاء، عطل يصيب طائرة أذربيجانية جديدة بمطار أكتاو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:40 مساءً -  تولت الخدمات الأرضية بمطار أكتاو في كازاخستان اليوم الإثنين، سحب طائرة ركاب أذربيجانية من المدرج بعد هبوطها، وذلك إثر بلاغ عن خلل في الدعامة الأمامية للطائرة.

 

طائرة أذربيجانية تبلغ عن عطل بعد الهبوط في مطار أكتاو

 وأفادت بذلك وكالة "كازتاغ" نقلا عن  وزارة النقل الكازاخستانية، التي أضافت في بيان أن طائرة كانت تنفذ رحلة من باكو إلى أكتاو هبطت بشكل روتيني لكن بعد الهبوط أبلغت عن عطل في الدعامة الأمامية.

وذكر البيان أن أحدا لم يصب بأذى ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

 

هبوط ناجح في مطار أكتاو 

من جانبها، أصدرت شرطة الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" بيانا، أشارت فيه إلى أن طائرة من طراز "غولفستريم" نفذت هبوطا ناجحا في أكتاو قبل أن تبلغ عن اكتشاف عطل فني أثناء سير الطائرة على الأرض.

وحسب البيان،  قام أفراد الطاقم بتحديث نظام الطائرة، ليتبين بعد ذلك أنه ليس هناك أي أعطال فنية فيها، وأن الطائرة جاهزة للتحليق. 

وأكدت "آزال" أن الطائرة كانت خالية من الركاب لدى وصولها إلى أكتاو.

يأتي هذا الحادث بعد أن تحطمت طائرة تابعة لـ"آزال" عند محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في مطار أكتاو الأربعاء الماضي، وذلك بعد تعرضها لحادث قرب وجهتها الأصلية مدينة غروزني الروسية وتحويلها إلى أكتاو، وأدى تحطم الطائرة إلى مصرع 38 شخصا من بين الـ67 راكبا الموجودين على متنها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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