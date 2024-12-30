استشهاد 4 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الإثنين، استشهاد 4 معتقلين من قطاع غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 5 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هآرتس: اختفاء غزيين كانوا معتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.

استشهاد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال

وقالت الصحيفة "منذ اندلاع الحرب لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

وأضافت "يدعي جيش الاحتلال أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".

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