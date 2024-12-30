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استشهاد 4 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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استشهاد 4 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

استشهاد 4 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:40 مساءً -  أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الإثنين، استشهاد 4 معتقلين من قطاع غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 5 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هآرتس: اختفاء غزيين كانوا معتقلين لدى جيش الاحتلال  الإسرائيلي

 وكشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى جيش الاحتلال  الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.

 

استشهاد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال 

وقالت الصحيفة "منذ اندلاع الحرب لم  يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

 

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أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

 وأضافت "يدعي جيش الاحتلال  أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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