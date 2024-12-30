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تكليف أول امرأة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري - أخبار كلمتك

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تكليف أول امرأة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري - أخبار كلمتك

تكليف أول امرأة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، بتكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال  البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

 تكليف أول امرأة برئاسة البنك المركزي السوري مؤقتًا
 

ميساء صابرين حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لـ حكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة الماضي، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبًا رسميًّا في الإدارة السورية الجديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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