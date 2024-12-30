سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية على القدس وتل أبيب وغلاف غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان اليوم الاثنين، عن تنفيذها ضربة صاروخية باتجاه القدس وتل أبيب ومستوطنات غلاف غزة خلال اليومين الماضيين.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يدخل أراضي إسرائيل، وفق تعبيرها.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في إيريز بغلاف غزة خشية سقوط صواريخ.

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة القدس المحتلة بعد إطلاق صاروخ من غزة.

يأتي ذلك في ظل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.