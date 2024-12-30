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سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية على القدس وتل أبيب وغلاف غزة - أخبار كلمتك

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سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية على القدس وتل أبيب وغلاف غزة - أخبار كلمتك

سرايا القدس تنفذ ضربة صاروخية على القدس وتل أبيب وغلاف غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان اليوم الاثنين، عن تنفيذها ضربة صاروخية باتجاه القدس وتل أبيب ومستوطنات غلاف غزة خلال اليومين الماضيين.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يدخل أراضي إسرائيل، وفق تعبيرها.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في إيريز بغلاف غزة خشية سقوط صواريخ. 

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سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة القدس المحتلة بعد إطلاق صاروخ من غزة.

 يأتي ذلك في ظل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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