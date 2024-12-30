عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:05 مساءً - أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وذلك في خامس أيام احتفالات اليهود بما يسمى "عيد الأنوار" (الحانوكا).

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وبالأمس الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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وانتشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، وعرقلة دخولهم.

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