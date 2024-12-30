بعد مصرع 179 شخصا، رئيس كوريا الجنوبية يأمر بفحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:20 صباحاً - أمر تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد للوقوف على معايير السلامة وذلك بمجرد الانتهاء من عملية انتشال جثث ضحايا طائرة تابعة لشركة جيجو إير.

جاء ذلك بعد أن أودى أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية أمس بحياة 179 شخصا عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة جيجو إير في أثناء محاولتها الهبوط وانحرافها عن المدرج قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.

أضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث في سول أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تحديد هويات الضحايا ودعم أسرهم وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجيا من الكارثة.

وقال: “حتى قبل ظهور النتائج النهائية (للتحقيق)، نطلب من المسؤولين الكشف بكل وضوح عن سير التحقيق في الحادث وإبلاغ أسر الضحايا على الفور”.

وتابع “فور الانتهاء من عملية انتشال جثث الضحايا، نطالب وزارة النقل بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل للوقوف على معايير السلامة لمنع تكرار حوادث الطائرات”.

الحصيلة النهائية لـ"أسوأ كارثة" في تاريخ كوريا الجنوبية



ولقي 179 شخصا حتفهم، أمس الأحد، بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غربي آتية من بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور، ورداءة الطقس، بحسب “فرانس برس”.

وكان على متن الطائرة 181 شخصًا، أعلنت السلطات نجاة اثنين منهم.

وقالت مديرية الإطفاء إنه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عينات الحمض النووي لا تزال جارية.

تحطم طائرة من طراز بوينج أثناء هبوطها



وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، في أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.



وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية: "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

وأظهرت صورة ذيل الطائرة وقد اشتعل بالنيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بعد ساعات على وقوع الحادثة.

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