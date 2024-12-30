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رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان - أخبار كلمتك

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رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان - أخبار كلمتك

رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - قال هرتسى هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال، “دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة ولا يمكنني القول إننا نرى نهايتها قريبة”.

 

احتلال هضبة الجولان

وأضاف رئيس أركان حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن الآن في وضع أمني أفضل في هضبة الجولان ونقصف البنى التحتية كل يوم”.

 

حرب إسرائيل 

وأشار: “نخوض حربا على جميع الجبهات وننفذ عمليات في أماكن بعيدة جدا عن إسرائيل”.

 

خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة في سوريا

وكانت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قد قالت في وقت سابق: إن "ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة، مضيفة أن "حلف أمريكا يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على إيران".

وتابعت: "الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك إن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميركية صهيونية مشتركة".

 

تطلعات أمريكية في آسيا


وأكملت: "ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده أمريكا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، وحاليًا فإن أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهو يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكن إذا رجع إلى أيامه الماضية سيفهم أنهم كما في الماضي فان الشعب الإيراني المسلم البطل سيبطل كل احلامهم، وبفضل الله لن يحققوا شيئًا في سوريا أيضًا".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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