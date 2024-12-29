بعد إصابته بسرطان البروستاتا، آخر تطورات الحالة الصحية لنتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - نتنياهو، كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البروستاتا.

حالة نتنياهو الصحية بعد جراحة البروستاتا

وأكد مكتب نتنياهو: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة جيدة ووعي تام بعد عملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

جراحة عاجلة لنتنياهو

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت، مساء اليوم، ببدء العملية الجراحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجراحة استئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس المحتلة.

نتنياهو يخضع لجراحة سرطان البروستاتا



وكان ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد، لإجراء عملية استئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو، أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".



وكان نتنياهو قد خضع فى مارس الماضى، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي 2023 زرع الأطباء لـ نتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

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