وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، عن عمر ناهز الـ 100 عام.

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