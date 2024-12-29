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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر - أخبار كلمتك

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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر - أخبار كلمتك

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، عن عمر ناهز الـ 100 عام.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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