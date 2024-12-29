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إيرلندا تدعو لوقف ذبح الأطفال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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إيرلندا تدعو لوقف ذبح الأطفال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

إيرلندا تدعو لوقف ذبح الأطفال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - شدد وزير خارجية إيرلندا، مايكل مارتن، على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 450 على قطاع غزة، ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل.

خارجية إيرلندا تطالب بوقف ذبح الأطفال في غزة

ودعا وزير خارجية إيرلندا في تصريح صحفي له اليوم الأحد، إلى وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. موضحًا: "نحتاج وقفا لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين".

 

وأعرب، عن قلقه من تقارير بشأن خروج آخر مستشفى رئيسي في شمال قطاع غزة مستشفى كمال عدوان عن الخدمة جراء هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

450 يوما من العدوان على قطاع غزة

تتواصل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 450 على التوالي، وسط تضاعف معاناة المواطنين جراء الغارات المتواصلة والبرد القارص وقسوة الظروف المعيشية للنازحين في الخيام.

 

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45 ألفًا و514 شهيدًا، و108 آلاف و189 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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