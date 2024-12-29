عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: لا تقدم في مباحثات صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة البث الإسرائيلية: لا تقدم في مباحثات صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: لا تقدم في مباحثات صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أكدت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه لا يوجد أي تقدم في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس 


وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت " إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للمطالبة باتمام صفقة التبادل

 

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى 


وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق