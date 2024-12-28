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احتجاح سوريين في لندن للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء - أخبار كلمتك

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احتجاح سوريين في لندن للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء - أخبار كلمتك

احتجاح سوريين في لندن للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - تظاهر عدد من السوريين أمام مبنى "داونينج ستريت" مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء الذي اتخذته وزارة الداخلية البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

بريطانيا توقف قرارات بشأن طلبات اللجوء بعد سقوط نظام الأسد

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".

وقررت أيضا السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا وألمانيا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين بعد سقوط النظام السابق.

 

عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم

ومن جهتها، قدرت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم في النصف الأول من عام 2025.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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