احتجاح سوريين في لندن للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - تظاهر عدد من السوريين أمام مبنى "داونينج ستريت" مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة بإلغاء قرار تعليق طلبات اللجوء الذي اتخذته وزارة الداخلية البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

بريطانيا توقف قرارات بشأن طلبات اللجوء بعد سقوط نظام الأسد

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".

وقررت أيضا السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا وألمانيا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين بعد سقوط النظام السابق.

عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم

ومن جهتها، قدرت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم في النصف الأول من عام 2025.

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