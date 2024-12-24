غابت معالم الفرح، مسيحيو غزة يحيون قداس الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - على الرغم من القرار الإسرائيلي بمنع إحياء مراسم الاحتفال بعيد الميلاد في كنائس غزة، نجح البابا فرنسيس بإرغام السلطات الإسرائيلية على السماح للبطريرك اللاتيني بييرباتيستا بيتسابالا بدخول قطاع غزة لإحياء القداس الليلي في كنيسة العائلة المقدسة.

قداس الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة بغزة

وبحسب صحيفة «النهار»، رفعت الصلوات وسط أجواء من الحزن بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.

واقتصرت الاحتفالات بعيد الميلاد على أداء الصلاة داخل الكنيسة في ظل الظروف الصعبة واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهاتف البابا فرنسيس عبر سكايب مسيحيي غزة بعد انتهاء القداس مهنئا بعيد الميلاد.

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء تصل لـ 45317

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس الإثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.317 شهيدا و107.713 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

وقالت وكالة الأونروا، مساء الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد.

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

كذلك حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان.

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال".

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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