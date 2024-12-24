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مصطفى الفقي يكشف الخاسر الأكبر والرابح الأول من حروب وصراعات المنطقة - أخبار كلمتك

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مصطفى الفقي يكشف الخاسر الأكبر والرابح الأول من حروب وصراعات المنطقة - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف الخاسر الأكبر والرابح الأول من حروب وصراعات المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن الخاسر من حروب وصراعات المنطقة في الغالب الطرف العربي لأن الضحية دائمًا عربية والنزاع على أرض عربية.

 

الخاسر الأكبر في 2024

وأكد خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: إيران الخاسر الأكبر في 2024 فلم يعد لها وجود في سوريا وتأثر وجودها في لبنان.

 

الرابح الأول في 2024

ولفت إلى أن إيران لا تستطيع تحقيق أهدافها الفارسية دون مصالح عربية، مؤكدًا أن الرابح الأول في 2024 هو تركيا المدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد سيطرتها على سوريا، وأردوغان نجح في تطويع كل ما يحدث في المنطقة لتحقيق مصالحه وبات ندًا للطرف الروسي، معقبا أردوغان السلطان التركي موديل 2024.

رؤية تركيا العلمانية وارتباطها بالإخوان المسلمين

وأشار إلى أن  تركيا تقوم على الإسلام العلماني الذي يري أن إسطنبول يجب أن تسود المنطقة وأشك أن الأتراك انفصلوا عن الإخوان المسلمين، ولكن الشعب المصري لفظ الإخوان.

 

ملاحظات مصطفى الفقي على أحمد الشرع

وأوضح: يجب أن أعترف أن هناك ملاحظات جعلتني أراجع موقفي حول إدارة دمشق الجديدة وأرجو أن يكونوا بالفعل خدامًا حقيقيين للشعب السوري وليس من أجل السرقة والنهب وتنفيذ أجندات خارجية، مؤكدًا أن الاتجاهات السورية التقليدية لن تنجذب بسهولة لأي مبادرة من الإدارة الجديدة.

7 أكتوبر و11 سبتمبر 

وأشار إلى أن طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر مثل 11 سبتمبر تمامًا ولكن الرفض الإنساني لوجود إسرائيل بات واضحًا والقبول الشرعي للشراكة مع تل أبيب لم يعد موجودًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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