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مطلب أمريكي يصدم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولاني - أخبار كلمتك

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مطلب أمريكي يصدم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولاني - أخبار كلمتك

مطلب أمريكي يصدم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - صدمت واشنطن تل أبيب بمطالبتها بالتهدئة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا "أبو محمد الجولاني"، وفتح قنوات اتصال معه.

أمريكا تطالب اسرائيل التواصل مع الجولاني

وجاءت المطالبة من إدارة الرئيس جو بايدن، التي تواصلت مع الشرع بصورة علنية خلال الساعات الأخيرة، وألغت الجائزة المالية التي كانت موضوعة لإلقاء القبض عليه أو الحصول على معلومات عنه.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، تحت عنوان "النشر لأول مرة"، عن أن تل أبيب ترفض هذا الموقف الأمريكي رغم الضغوط.

الرسالة الأمريكية لإسرائيل عبر مسؤولين بارزين في واشنطن

ووصلت الرسالة الأمريكية لإسرائيل عبر مسؤولين بارزين في واشنطن، دعوا إلى فتح قنوات اتصال مع القائد السوري الجديد.

ويرى الأمريكيون أن الشرع زعيم براغماتي، يريد أن يطور علاقاته بشكل استراتيجي مع دول المنطقة.

وبدأت المطالبة الأمريكية كمناشدة ودعوة ثم تحولت سريعا لمطالبة، فيما اعتبر الإسرائيليون إجراء إلغاء مكافأة القبض على الشرع مؤشرا على رفع تنظيم هيئة تحرير الشام من القوائم الإرهابية، بمطالبات تركية متكررة.

ولا يزال موقف المسؤولين الإسرائيليين قلقا من توجهات الشرع، رغم تصريحاته الهادئة تجاه تل أبيب، مؤكدين أن عيونهم متيقظة وأنهم لن يسمحوا بالاقتراب من حدود إسرائيل.

وترى تل أبيب، وفق القناة الإسرائيلية، أن الشرع يريد تهدئة المجتمع الدولي نحوه، بحديثه الهادئ، ولكنه في حقيقة الأمر "لن يغير جلده".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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