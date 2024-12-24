مطلب أمريكي يصدم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - صدمت واشنطن تل أبيب بمطالبتها بالتهدئة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا "أبو محمد الجولاني"، وفتح قنوات اتصال معه.

أمريكا تطالب اسرائيل التواصل مع الجولاني

وجاءت المطالبة من إدارة الرئيس جو بايدن، التي تواصلت مع الشرع بصورة علنية خلال الساعات الأخيرة، وألغت الجائزة المالية التي كانت موضوعة لإلقاء القبض عليه أو الحصول على معلومات عنه.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، تحت عنوان "النشر لأول مرة"، عن أن تل أبيب ترفض هذا الموقف الأمريكي رغم الضغوط.

الرسالة الأمريكية لإسرائيل عبر مسؤولين بارزين في واشنطن

ووصلت الرسالة الأمريكية لإسرائيل عبر مسؤولين بارزين في واشنطن، دعوا إلى فتح قنوات اتصال مع القائد السوري الجديد.

ويرى الأمريكيون أن الشرع زعيم براغماتي، يريد أن يطور علاقاته بشكل استراتيجي مع دول المنطقة.

وبدأت المطالبة الأمريكية كمناشدة ودعوة ثم تحولت سريعا لمطالبة، فيما اعتبر الإسرائيليون إجراء إلغاء مكافأة القبض على الشرع مؤشرا على رفع تنظيم هيئة تحرير الشام من القوائم الإرهابية، بمطالبات تركية متكررة.

ولا يزال موقف المسؤولين الإسرائيليين قلقا من توجهات الشرع، رغم تصريحاته الهادئة تجاه تل أبيب، مؤكدين أن عيونهم متيقظة وأنهم لن يسمحوا بالاقتراب من حدود إسرائيل.

وترى تل أبيب، وفق القناة الإسرائيلية، أن الشرع يريد تهدئة المجتمع الدولي نحوه، بحديثه الهادئ، ولكنه في حقيقة الأمر "لن يغير جلده".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.