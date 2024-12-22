مقتل أحد عناصر جهاز حرس محمود عباس في اشتباكات مع مقاومين بجنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - نعى جهاز أمن السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أحد عناصر جهاز حرس الرئيس محمود عباس وقال إنه “استشهد في اشتباكات مع مقاومين بجنين”.

مقتل عنصر في جهاز أمن السلطة الفلسطينية

واندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم.

وأدت الاشتباكات إلى استشهاد 3 مواطنين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، برصاص الأجهزة الأمنية، كما أصيب آخرون منهم عناصر من الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله.

وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق أصدرت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، بيانا ثلاثيا حول الاشتباكات التي اندلعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

المقاومة تعلق على اشتباكات جنين

وقالت فصائل المقاومة في بيانها: "نؤكد حرصنا على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، ونشدد على صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر".

وأكدت المقاومة الفلسطينية في بيانها: "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجبا وطنيا يقع على عاتق الجميع".

فصائل المقاومة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الحملة الأمنية في جنين

وتابعت: "سلاح المقاومة هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات في الضفة المحتلة، وشرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".

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