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مقتل 5 من قوات قسد في اشتباكات مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا - أخبار كلمتك

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مقتل 5 من قوات قسد في اشتباكات مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا - أخبار كلمتك

مقتل 5 من قوات قسد في اشتباكات مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة “بقسد”، في بيان اليوم السبت عن مقتل 5 من مسلحيها في هجوم شنته فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية المدعومة من تركيا على منبج.

 

مقتل 5 من قوات سوريا الديمقراطية في منبج

وقالت قسد في بيانها “أن عملية للتصدي  لهجوم الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على سد تشرين، أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عدد  من الدبابات والمدرعات العائدة، ومقتل 5 من قوات قسد”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني،  إنه سيتم دمج الفصائل السورية بمؤسسة واحدة في الجيش الجديد تحت إدارة وزارة الدفاع، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

 

الجولاني يكشف عن هيكل الجيش السوري الجديد 

وجاء ذلك على هامش لقاء الشرع مع عدد من ممثلي الفصائل العسكرية السورية، نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

ورجحت مصادر سياسية سورية مطلعة، أن تضم هيكلية الجديد جميع الفصائل التي شاركت في إسقاط النظام السابق بالإضافة إلى مجموعة من الجيش السابق، باستثناء كبار الضباط أو الأقل رتبة ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب.

و أوضحت أن السلطة الجديدة في دمشق لن تعلن رسميًا عن حل الجيش السوري السابق، تفاديًا لسيناريو ما حدث عند حل الجيش في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، رغم اختلاف أسلوب تغيير النظام في البلدين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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