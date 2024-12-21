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تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية - أخبار كلمتك

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تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية - أخبار كلمتك

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - أعلنت القيادة العامة في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن تكليف المهندس مرهف أبو قصرة الملقب "أبو حسن 600" بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة.

وفي السياق ذاته أعلنت  إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن أحمد الشرع ناقش خلال لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

 

الشرع يدمج الفصائل العسكرية بمؤسسة واحدة 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيانها: "إن  أحمد الشرع أعلن أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت القيادة العامة في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية

ولم ترد معلومات  بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب.

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب، ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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