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محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 شخصا من أنصار عمران خان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - قضت محكمة عسكرية باكستانية، اليوم السبت، بسجن 25 شخصًا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

محكمة عسكرية تقضي بسجن 25 من أنصار عمران خان

ونددت المعارضة بهذه الأحكام، معتبرة إياها غير متناسبة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ونظم مناصرو "خان" تظاهرات في جميع أنحاء عقب توقيفه، في شهر مايو العام 2023، بتهم فساد.

 

ونادرًا ما تعلن المحكمة العسكرية الباكستانية عن قراراتها لوسائل الإعلام، لكنّ إدارة العلاقات العامة في الجيش أعلنت، السبت، أن 25 شخصًا أُدينوا.

وحُكم على 14 منهم بالسجن مع النفاذ لـ10 سنوات، وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.

حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية

 

وأوضح البيان أنه، في شهر مايو 2023، شهدت باكستان "حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية، وحرائق متعمدة في أماكن عدة".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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