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قتلنا مدنيين بغزة وصنفناهم إرهابيين، صحيفة عبرية تنشر اعترافات صادمة لـ جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

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قتلنا مدنيين بغزة وصنفناهم إرهابيين، صحيفة عبرية تنشر اعترافات صادمة لـ جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

قتلنا مدنيين بغزة وصنفناهم إرهابيين، صحيفة عبرية تنشر اعترافات صادمة لـ جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن اعترافات جنود إسرائيليين بشأن قتلهم مدنيين فلسطينيين في  قطاع غزة ومن ثم تصنيفهم إرهابيين.

اعترافات خطيرة لجنود الاحتلال في غزة 

ونقلت الصحيفة عن الجنود قولهم إن "المباني في غزة التي صُنفت على أنها منازل لإرهابيين أو مناطق تجمع للعدو لم يتم إزالتها من قائمة أهداف الجيش حتى بعد قصفها، مما يعرض المدنيين الذين يدخلونها للخطر".

تفجير عدد من المباني السكنية بمنطقة بيت لاهيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع. 

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس مع تزايد العمليات العسكرية في المنطقة.

مسيرة إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن أضرار في المنشأة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت بوابة المستشفى، مما زاد من حجم الأضرار في الموقع الذي يعد من أهم المنشآت الصحية في المنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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