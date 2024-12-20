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تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية بمخيم جنين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:38 مساءً -  تجددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وأجهزة أمن  السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، في محيط مخيم جنين.  

 

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية 

 وبالأمس الخميس ذكرت تقارير إعلامية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أجهزة أمن للسلطة الفلسطينية مع المقاومين في مخيم جنين، وسمع صوت انفجار داخل المخيم.  

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة هآرتس، في تقرير لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر، بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. 

 

تعليمات لجيش الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية 

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري.  

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، مبديًا رضاه عن العملية الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين ضد فصائل المقاومة شمالي الضفة الغربية. 

 

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

 ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.  

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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