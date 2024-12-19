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تفاصيل توصية الكابينت الإسرائيلي بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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تفاصيل توصية الكابينت الإسرائيلي بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

تفاصيل توصية الكابينت الإسرائيلي بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الكابنيت السياسي والأمني الإسرائيلي، أمر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها على شمال الضفة الغربية.

 

إسرائيل تقرر التعزيز الأمني مع السلطة الفلسطينية

ووفق المعلن، سيدفع الجيش الإسرائيلي بعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة من خلال زيادة عدد التصاريح.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تقرر بحث نقل معدات عسكرية إضافية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، لمساعدتها في التعامل مع فصائل المقاومة، بما في ذلك وسائل إبطال مفعول العبوات الناسفة، والحماية الشخصية".

وقال مسؤولون في جيش الاحتلال لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، إنه على الرغم من قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على النظام في جنوب ووسط الضفة الغربية، فإنها تواجه صعوبة في فرض سلطتها في الشمال، وخاصة في المخيمات في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن السلطة أظهرت شجاعة هذا الأسبوع عندما دخلت مخيمات اللاجئين، ويأمل أن تستمر هذه الإجراءات.

 

الجيش الإسرائيلي يدعم زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين

​​​وأكد مسؤولون في الجيش أن جهود تعزيز السلطة الفلسطينية هي سياسة حكومية، رغم تصريحات الوزراء التي تدعو إلى إضعاف السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجيش الإسرائيلي زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية في المصانع وفي داخل إسرائيل، بعد أن تم تجميدها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وتعتبر توصيات الجيش الإسرائيلي بأن تصاريح العمل بمنزلة أداة هامة لتخفيف الضغط الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.

 

ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة عملية في جنين ضد المسلحين شملت اعتقالات للعديد ممن أسمتهم الخارجين عن القانون، ومصادرة أسلحة وتفكيك عبوات ناسفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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