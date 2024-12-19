روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع الشهير بـ الجولاني، إن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المنضوية تحتها، ليس لديها القوة لمواجهة أمريكا وروسيا وتركيا وإسرائيل.

أحمد الشرع يرد على توغل إسرائيل فى سوريا

وأضاف أحمد الشرع، فى حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي: حمل إجابات عن أسئلة الشعوب العربية حول مستقبل الدولة، إن سوريا منهكة من الحروب وبحاجة لتنميتها وتقويتها، ولا تشكل أي تهديد لأي دولة في العالم.

وفى معرض إجابته على سؤال بشأن توغل الجيش الإسرائيلي في أراض سوريا، قال الجولاني: "كان لدى إسرائيل حجج لتدخلهم في سوريا تتعلق بالمليشيات الإيرانية وحزب الله، ولا مبرر لتقدم القوات الإسرائيلية في سوريا".

وتحدث أبو محمد الجولاني، عن مواجهة إسرائيل بالضغط الدولي والأمم المتحدة.

وأضاف أحمد الشرع: "لسنا على قدر كاف من القوة لمجابهة روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل ويجب أن نكون حلقة وصل بين هذه الدول".

الجولاني ينفي استهداف المدنيين فى سوريا

وقال الشرع خلال المقابلة، أن الفصائل المسلحة لم تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم ضحايا لجرائم نظام بشار الأسد.

وأشار فى هذا السياق، إلى أن الضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين.

وشدد أحمد الشرع، على أن الثورة السورية ليست انتقامية، وتعهد بملاحقة بشار الأسد بشكل قانوني، وقال إنه أخذ معه أموالًا طائلة عند فراره، وأكد أن سوريا ستطالب بتسليمه.

مخاوف نساء سوريا وتحويلها إلى أفغانستان

ونفى الشرع، أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلًا إن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي.

أحمد الشرع الجولاني، كلمتك

وأوضح أحمد الشرع، أن سوريا لديها عقلية مختلفة، مشيرًا إلى أنه يؤمن بتعليم النساء.

الشرع يؤكد بقاء القواعد الروسية فى اللاذقية وطرطوس

وفيما يتعلق بوجود قوات روسيا في قاعدتين روسيتين في اللاذقية وطرطوس، قال الشرع: إن سوريا وروسيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية قديمة، مضيفًا: "مهتمون ببناء علاقات استراتيجية مع روسيا على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها".

وقال أحمد الشرع: "الروس يمكنهم البقاء في سوريا مبدئيًا"، و"لا أعتقد أن سوريا يمكن أن تنفك بشكل سريع عن روسيا".

مشيرا، إلى عدم وجود استعجال من طرفه لخروج روسيا من سوريا، مضيفًا: "هناك قنوات تواصل مع الروس"، واستدرك قائلًا: "هناك اتفاقيات جائرة جرت بين النظام السابق وروسيا".

المخاوف من تقسيم سوريا ودور الأكراد فى المجتمع

وأكد الشرع في المقابلة مع "بى بى سي" أكثر من مرة، على أن سوريا لا تحتمل التقسيم، لافتا إلى أن المكون الكردي جزء من الشعب السوري.

وتابع الشرع: "هناك تنظيمات غير سورية موجودة في سوريا وتستخدم القضية الكردية لمحاربة جهات أخرى"، وهنا أضاف: "يجب أن يكون السلاح فقط لدى وزارة الدفاع السورية".

كما عبر الجولاني، عن رفضه لأن تكون الأراضي السورية مهددة لتركيا.

واختار الشرع أن تكون المقابلة مع "بي بي سي" داخل القصر الرئاسي الذي بناه بشار الأسد، ورد على سؤال بشأن إمكانية توليه الرئاسة، قال إن موضوع الرئاسة السورية القادم سابق لأوانه.

أحمد الشرع يحدد 3 مراحل لانتقال الحكم في سوريا

وأشار إلى أن سوريا يجب أن تمر بثلاث مراحل، الأولى تسلم حكومة سورية وذلك تحقق.

وبعد ذلك، مؤتمر وطني جامع لكل السوريين يصوت على مسائل مهمة مثل حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ البرلماني والدستوري في المرحلة المؤقتة، حتى تكون هناك بنية تحتية للانتخابات في ظل وجود قرابة نصف السوريين خارج البلاد.

وتحدث أحمد الشرع عن الحاجة لإحصاء شامل والتواصل مع الجاليات في المهجر، وقال إن من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم في مجلس النواب.

وتابع، "لا أحد يستطيع إلغاء الآخر في سوريا وسنحاول الوصول عبر الحوار لعقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين"، وفق الشرع.

وأوضح أحمد الشرع فى نهاية الحديث مع المحرر الدولي لـ بي بي سي، جيريمي بوين، أن الحكم في سوريا سيكون متناسبًا مع ثقافة وتاريخ البلد.

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