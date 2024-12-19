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الحوثيون يهاجمون هدفا عسكريا إسرائيليا بطائرة مسيرة - أخبار كلمتك

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الحوثيون يهاجمون هدفا عسكريا إسرائيليا بطائرة مسيرة - أخبار كلمتك

الحوثيون يهاجمون هدفا عسكريا إسرائيليا بطائرة مسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت بطائرة مسيرة هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا، مؤكدة أنها حققت هدفها بنجاح.

الحوثيون يستهدفون منطقة يافا بطائرة مسيرة 

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان له: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيّرة هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

جماعة الحوثي تستعد لحرب طويلة مع إسرائيل 

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية وكما أكدت في بيانات سابقة، لتؤكد استعدادها لحرب طويلة مع هذا العدو جهادا في سبيل الله ونصرة وإسنادا للمجاهدين في غزة ودفاعا عن اليمن العزيز ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتراض هدف جوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط قبل دخوله إلى أراضي إسرائيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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