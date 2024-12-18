نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنهاجم إسرائيل عبر الوعد الصادق 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:51 مساءً - توعد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3، ذاكرًا أنها ستنفذ حتمًا في الزمان والمكان المناسبين، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

الضربات التي وُجهت لأهداف عسكرية إيرانية

وقال القائد العسكري: إن إيران ستهاجم إسرائيل "بالتأكيد" ردًّا على الضربات التي وُجهت لأهداف عسكرية إيرانية.

وألحقت الطائرات الحربية الإسرائيلية أضرارًا بالدفاعات الجوية الإيرانية وقتلت خمسة أشخاص في أكتوبرالماضي، بما في ذلك أربعة عسكريين ومدني واحد، بحسب مسؤولين إيرانيين.

وسبق وقال العميد علي فدوي "الوعد الصادق": “لا يمكن مناقشة التفاصيل لكنه سيُنفذ حتما والوعد الصادق هو الاسم الذي أطلقته إيران على العملية التي تتضمن شن ضربات على إسرائيل”.

درسًا مريرًا لإيران

وقال قائد قوات «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي: إن سوريا تمثل «درسًا مريرًا لإيران» و«ليست مكانًا للتدخل الأجنبي»، متوعدًا إسرائيل بـ«دفع ثمن باهظ»، وذلك في ثالث خطاب له منذ سقوط بشار الأسد وانسحاب قواته من سوريا.

ودعا سلامي إلى استخلاص العبر مما حدث في سوريا؛ في إشارة إلى الإطاحة بنظام الأسد على يد قوى المعارضة، وكذلك القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له سوريا، وقال: «سوريا درس مرير لنا، ويجب أن نأخذ العبرة».

أنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم بشار الأسد

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم بشار الأسد خلال الحرب، ونشرت قوات «الحرس الثوري» في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

ودافع سلامي مرة أخرى، عن تدخل قواته في سوريا ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن سلامي قوله، في هذا الصدد، «رأى الجميع أنه عندما كنا هناك، كان الشعب السوري يعيش بكرامة؛ لأننا كنا نسعى لرفع عزتهم».

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