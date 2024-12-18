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6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل ببيت حانون - أخبار كلمتك

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6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل ببيت حانون - أخبار كلمتك

6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل ببيت حانون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:51 مساءً - استشهد اليوم الأربعاء، 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،  في  بيان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة  إلى 45.097  ألف شهيدًا  و 107.244 ألف إصابة، منذ الـ7 من أكتوبر للعام 2023.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها  اليومي: إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا  و203 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45097 شهيدا

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

نداء من الصحة الفلسطينية لذوي الضحايا 

وأهابت الوزارة بذوي الضحايا  ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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