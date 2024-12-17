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أكسيوس: فجوات كبيرة عالقة بين إسرائيل وحماس في محادثات صفقة غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في محادثات صفقة غزة.

 

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه بات ممكنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالنظر إلى النقاط الباقية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "مستمرون في التواصل مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

من جهتها، قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى ممكن إذا توقفت دولة الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

ومساء أمس، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفًا".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

 

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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