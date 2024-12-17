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مندوب روسيا في مجلس الأمن: سوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر - أخبار كلمتك

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مندوب روسيا في مجلس الأمن: سوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر - أخبار كلمتك

مندوب روسيا في مجلس الأمن: سوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - بدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.

 

كلمة مندوب روسيا حول سوريا فى مجلس الأمن

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزي، إن سوريا دولة صديقة، وأن موسكو تتمني لها الأفضل، مضيفا: "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".

 

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لـ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهمًا لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.

وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف الجماعات أيضًا، وإعادة الإعمار الكامل".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

 والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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