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المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن دمشق بحاجة إلى عملية انتقال سياسي تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة تشمل جميع السوريين.

سوريا تواجه واقعًا جديدًا بعد سقوط نظام بشار الأسد

ودعا جير بيدرسون، إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، بالإضافة إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان المحتل.

وأضاف فى كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن، أن سوريا تواجه "واقعًا جديدًا" بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن هناك شعورًا مشتركًا بين السوريين بأنهم يعيشون لحظة تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

كلمة المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع مختلف الأطراف السورية لرسم مستقبل البلاد، معربًا عن قلقه من تصعيد عسكري وشيك في شمال شرقي سوريا قد يزيد من تعقيد الوضع الانساني والميداني.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الاستقرار ما زال هشًا في عدد من المدن السورية، مشيرًا إلى استمرار الأعمال العدائية ونزوح المدنيين.

وأضاف بيدرسون، أن النزاع في سوريا لم ينته، وأن أي تصعيد عسكري في البلاد يمكن أن يكون كارثيًا، داعيًا إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع الأراضي السورية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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