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جيش الاحتلال: التحقيق مستمر في ملابسات انهيار مبنى برفح الفلسطينية ومقتل عسكريين - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: التحقيق مستمر في ملابسات انهيار مبنى برفح الفلسطينية ومقتل عسكريين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: التحقيق مستمر في ملابسات انهيار مبنى برفح الفلسطينية ومقتل عسكريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيقات لا تزال جارية حول انهيار مبنى في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وأوضحت الإذاعة أن المبنى كان قديمًا ومتضررًا، وأن تحركات دبابات الجيش في المنطقة كانت أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم حالته وانهياره.

وأضافت التقارير أن أربعة عسكريين كانوا داخل المبنى لحظة الانهيار، حيث تم إنقاذ اثنين منهم بعد عملية معقدة استغرقت 12 ساعة بمشاركة مروحية عسكرية.

يُذكر أن الحادث يأتي وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما يزيد من تعقيدات الأوضاع الميدانية.

حماس: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مرهون بوقف شروط الاحتلال

فيما صرّحت حركة حماس أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بات ممكنًا إذا امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن فرض شروط جديدة تُعقّد المفاوضات.

وأكدت الحركة في بيان لها أن مرونتها مستمرة في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق، لكنها شددت على أن تعنّت الاحتلال وطرحه شروطًا إضافية هو ما يعيق تقدم المباحثات.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حلول تنهي العمليات العسكرية المستمرة وتحقق تقدّمًا في ملف الأسرى بين الطرفين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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