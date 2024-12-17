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قناة إسرائيلية تكشف عن تسليم فصائل سورية مواد كيماوية وأسلحة إلى جنود الاحتلال (صور) - أخبار كلمتك

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قناة إسرائيلية تكشف عن تسليم فصائل سورية مواد كيماوية وأسلحة إلى جنود الاحتلال (صور) - أخبار كلمتك

قناة إسرائيلية تكشف عن تسليم فصائل سورية مواد كيماوية وأسلحة إلى جنود الاحتلال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:21 مساءً -  كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن لقاء مباشر جرى بين عناصر من  جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المسيطرة على الحكم في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدة مساعدة الفصائل لإسرائيل في "جمع الأسلحة" على الأرض السورية.

 

تسليم أسلحة للقوات الإسرائيلية

 وعرضت القناة الإسرائيلية صورًا توثق هذا اللقاء، دون إظهار وجوه المشاركين فيه، مبينة أن اللقاء عقد في أحد المواقع التى تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وبوجود مدنيين، وأنه جرى تسليم أسلحة للقوات الإسرائيلية، من ضمنها مواد كيماوية حربية.

 

وبحسب القناة، شوهد أهالي القرى السورية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية المتوغلة حتى قبل 15 كيلومترًا من العاصمة دمشق، يقومون بتحميل العديد من الشاحنات الإسرائيلية بالأسلحة المصادرة، التي يتم نقلها إلى داخل إسرائيل.

وقالت: إن الأسلحة المصادرة تشمل المئات من صناديق الذخيرة ومدافع الهاون والقنابل اليدوية والأسلحة والقنابل بجميع أنواعها، ومنها القنابل الكيماوية.

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مصادرة الأسلحة ونقلها عبر الشاحنات الإسرائيلية

 ويقول إنه يتلقى مساعدة من عناصر الفصائل نفسها في جمع ومصادرة الأسلحة ونقلها عبر الشاحنات الإسرائيلية.

وعلقت القناة الإسرائيلية بالقول، إن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء سيطرة جيش الإحتلال الإسرائيلي على مواقع إستراتيجية داخل الأراضي السورية.

ونقلت عن "عناصر إسرائيلية موجودة في الميدان" قولها: عثرنا على عدد من الأسلحة التي تضم مواد حربية كيماوية، ويمكن رؤية القنابل اليدوية الرخيصة التي تم ملؤها بمادة كيميائية، والتي تحتاج لمحفز حتى يتم تفجيرها".

 وبعد أن تمكنت الفصائل من السيطرة على مخزون الأسلحة الكيميائية، تم تسليمها إلى جيش الإحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة، دون الكشف عن تفاصيل الوصول لهذه المرحلة من التفاهمات بين الطرفين وتنفيذها.

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بقاء طويل الأمد في الأراضي السورية

وكان وزير الحرب الإسرائيلي  أمر الجيش بالاستعداد لـ"بقاء طويل الأمد" في الأراضي السورية، رغم الإدانات الأوروبية والعربية والمطالبة بالخروج من سوريا، بالذات مع تأكيد الفصائل عدم وجود نية للدخول في مواجهة مع إسرائيل أو إلحاق الضرر بها.

وتقول إسرائيل إن سبب توغلها داخل الأراضي السورية هو منع وصول "العناصر المعادية" من سوريا إليها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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