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فرنسا تكشف كواليس لقاء بعثتها بالسلطات الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

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فرنسا تكشف كواليس لقاء بعثتها بالسلطات الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

فرنسا تكشف كواليس لقاء بعثتها بالسلطات الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:56 مساءً -  قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن بعثتها إلى سوريا التقت ممثلين عينتهم السلطات الانتقالية في دمشق.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت الخارجية الفرنسية: "أكدنا للسلطات الانتقالية بـ سوريا التمسك بانتقال سياسي شامل، بالإضافة إلي ضرورة مواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

 

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية

 أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء أمس الإثنين، إرسال وفدا إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الحكومة الانتقالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "المسؤولون البريطانيون سيجتمعون مع السلطات الجديدة في سوريا".


الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

 والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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