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بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، أوكرانيا تعلن بدء هجوم روسي كبير ضدها - أخبار كلمتك

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بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، أوكرانيا تعلن بدء هجوم روسي كبير ضدها - أخبار كلمتك

بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، أوكرانيا تعلن بدء هجوم روسي كبير ضدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت هجوما كبيرا بمقاطعة كورسك بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية» الإخبارية.

وأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.


كوريا الشمالية تقاتل إلى جانب روسيا 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي: إن قوات كوريا الشمالية تقاتل الآن إلى جانب روسيا في أوكرانيا. 

وأضاف بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما".

وتابع بلينكن: الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز حلف الناتو ودعمنا لأوكرانيا مستمر بشكل كبير.

اتفاقية دفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية 

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حلف الناتو، مارك روتة: "إن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، أرسلت بموجبها كوريا الشمالية أسلحة وجنود إلى موسكو للمشاركة في عملية تحرير كورسك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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