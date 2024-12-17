الجولانى يستضيف قاتل الشهيد هشام بركات ورفاقه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - فى مفاجأة من العيار الثقيل وتثبت جميع المخاوف المصرية والعربية من سيطرة الجولانى على الوضع السورى وتصدره المشهد فور هروب الرئيس السورى السابق إلى روسيا، استضاف الجولانى الهارب محمود فتحى أحد المتورطين فى عملية اغتيال النائب العام المصرى الشهيد هشام بركات عام 2015 والمتهم فى العديد من القضايا داخل الأراضى المصرية.

قرار بإدراجهم محمود فتحى على قوائم الإرهاب

ونشر الإرهابى الهارب محمود فتحى عبر حسابة الشخصى على منصة إكس - تويتر سابقًا - عددًا من الصور داخل الأراضى السورية تجمعه مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

و قضت محكمة النقض، فى 14 يوليو 2021 برفض طعن 13 متهمًا، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، وأيدت الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

كانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت بإدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات.

إسقاط نظام الدولة

وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.



وجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

حلب سكنا في قابل الأيام

وفى نفس السياق نشر محمود فتحى عبر أكس " نقول في مصر: من يشرب من ماء النيل لا بد وأن يعود إلى مصر.. وأنا أقول من يزور حلب لا بد وأن يعود إليها !!

وأضا: رحلتي الثانية إلى حلب رفقة د. ياسين أقطاي وم. محمد أبو النصر مستت عضو فريق تسيير حلب قائلًا: أحببت حلب وأحببت أهلها.. ولعل أن يكون لي نصيب في سكناها في قابل الأيام.

زيارات محمود فتحى فى سوريا

كما نشر تويتة أخرى قائلًا " تشرفنا بزيارة قبر شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ومعه: قبر الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن الصلاح، وهم من الأئمة الأعلام في التاريخ الإسلامي رحمهم الله تعالى.

وأضاف: إن فتح الشام نعمة كبيرة لهذه الأمة ولعله بدء بزوغ حضارة ونهضة الأمة كلها إن شاء الله تعالى.. فاللهم آمين.

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