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أوكرانيا تتبنى اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:59 صباحاً - أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية اليوم الثلاثاء مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف "54 عامًا"، بانفجار استهدف محطة مترو، بحسب فرانس برس.

أوكرانيا تتبنى اغتيال جنرال روسي كبير

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل كيريلوف، فيما ذكرت نقلًا عن أجهزة الطوارئ أن شخصين قُتلا في انفجار بمحطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو.

ويشغل  كيريلوف "54 عامًا" منصبه  منذ عام 2017، وأدرج اسمه مؤخرًا في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام مؤتمرات صحفية في وزارة الدفاع الروسية، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاجون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا.

وتناول كيريلوف أكثر من مرة التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة؛ ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة ضد روسيا.

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على كيريلوف، بتهمة نشر أسلحة كيمياوية همجية

وفي أكتوبر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيريلوف، بتهمة "نشر أسلحة كيمياوية همجية في أوكرانيا"، ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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