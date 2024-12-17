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متحدث الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشاريًّا بطلب من الحكومة - أخبار كلمتك

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متحدث الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشاريًّا بطلب من الحكومة - أخبار كلمتك

متحدث الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشاريًّا بطلب من الحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها.
وقال إسماعيل بقائي  في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية، عبر موقع “إيران بالعربية”: “كان تواجدنا في سوريا وخروجنا منها بناء على الشعور بالمسؤولية، ووجودنا في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولا".

وأضاف بقائي: "ذهبنا الى سوريا كمستشارين بدعوة الحكومة وليس لدعم شخص ما."
وأردف أن الرئيس الإيراني بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية.


وطالب بقائي  المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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