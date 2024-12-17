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وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة - أخبار كلمتك

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وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة - أخبار كلمتك

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:59 صباحاً - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برلين أرسلت وفدًا رسميًّا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء لقاءات مع الحكومة السورية الجديدة.

مساعي برلين للتقدم السياسي في سوريا

ووفقًا للتقرير، ستركز الاجتماعات على مناقشة العملية الانتقالية في وملف حماية الأقليات، في إطار مساعي برلين لاستكشاف إمكانية تحقيق تقدم سياسي في ظل التطورات الأخيرة.

 

وفد ألماني يزور دمشق للقاء الحكومة الجديدة

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تراقب عن كثب تصرفات الحكومة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار المراقبة الحذرة للوضع السياسي.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى وجود تحضيرات محتملة لإعادة فتح السفارة الألمانية في، وذلك في حال نجاح المفاوضات الجارية وتوفر الظروف المناسبة على الصعيدين الأمني والسياسي.

يُذكر أن ألمانيا كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق منذ سنوات، على خلفية النزاع السوري المستمر، ويُعد هذا التحرك تطورًا دبلوماسيًا لافتًا قد يمهد لمسار جديد في العلاقات بين الطرفين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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