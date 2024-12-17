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مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في انفجار موسكو - أخبار كلمتك

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مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في انفجار موسكو - أخبار كلمتك

مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في انفجار موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:20 صباحاً - قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس"، نقلًا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين قتلا في الانفجار، من بينهما المسؤول البارز الجنرال إيغور كيريلوف.

وأكدت قناة "بازا" على منصة "تيليجرام" المقربة من أجهزة الأمن الروسية، أن اثنين من العسكريين قتلا.


وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن محققين في موسكو، أن تحقيقًا جنائيًّا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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