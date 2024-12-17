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مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

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مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

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مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:15 صباحاً - قع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أمنية.

وقال مصدر للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أضرارا ألحقها الانفجار بمدخل المبنى ونوافذ فيه.

 

بوتين يتهم الغرب بدفع روسيا إلى خطوط حمراء

وكان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم أمس، الغرب بدفع بلاده نحو خطوط حمراء؛ مما يجعلها مضطرة إلى الرد.

وقال بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع إن روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مؤكدًا أن بلاده سترفع جميع القيود التي فرضتها طواعية على نشرها الصواريخ إذا مضت الولايات المتحدة قُدمًا ونشرت هذه الصواريخ.

وأكد بوتين أن القوات الروسية باتت تمسك بقوة بالمبادرة الاستراتيجية على طول خطوط التماس في أوكرانيا. وأوضح أن العام الحالي غدا «عامًا تاريخيًا على صعيد تحقيق أهداف العمليات في المنطقة العسكرية الشمالية»، مشيرًا إلى أن قوات بلاده أحكمت سيطرتها على 189 بلدة وتجمعًا سكانيًا في أوكرانيا العام الحالي. وبدوره، قال وزير الدفاع أندريه بيلووسوف، خلال الاجتماع، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024 تجاوزت 560 ألف جندي بين قتيل وجريح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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