بايدن خلال احتفال بعيد يهودي: أنا صهيوني.. ولن أتوقف حتى أعيد كل الرهائن من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، مساء الاثنين، حيث أعلن دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائيلي بينما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال بايدن: "أعلم أن عيد الحانوكا هذا العام يحل على قلوب ما زالت مثقلة للغاية، إنه عيد الحانوكا الثاني منذ السابع من أكتوبر، حيث كان هناك أكثر من ألف قتيل، ومئات الأسرى، وعنف جنسي لا يوصف، وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "لا تزال صدمة ذلك اليوم وتداعياته مستمرة، ولقد نجحت في تحرير أكثر من مائة رهينة، ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله".

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، ذكرت شبكة CNN أن كبار الوزراء الإسرائيليين أعربوا عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، حيث قال وزير الخارجية جدعون ساعر في اجتماع لحزبه: "أنا أكثر تفاؤلًا مما لو سألتني قبل شهر"، مع تحذيره من أن الصفقة لم تنته بعد.

صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

في الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان للصحفيين في القدس إنهم "يتطلعون إلى الإنتهاء" من صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بعد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

والاثنين، أشار بايدن إلى وقف إطلاق النار الشهر الماضي بين إسرائيل ولبنان كـ"دليل إضافي على التزامه بالسلام في المنطقة".

وقال: "لقد قلت مرات عديدة من قبل، إن التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود كدولة قومية مستقلة كان ولا يزال قويًّا".

وأشاد بدعمه لإسرائيل على مر السنين، قائلًا للضيوف اليهود والموظفين المجتمعين في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض: "لقد تعلمت منذ فترة طويلة، أنك يجب ألا تكون يهوديًّا لتكون صهيونيًّا، وأنا صهيوني".

وتم تقديم بايدن من قبل اثنين من أبرز الأعضاء اليهود في إدارته، نائب مستشار الأمن القومي آن نيوبرغر ودوج إمهوف - الذي أشاد الأخير بـ "قيادة بايدن الثابتة والتزامه" بعمله في سن أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة معاداة السامية في العام الماضي.



من جانبه، تناول الرئيس الأمريكي أيضًا معاداة السامية المتزايدة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وقال: "أعلم أن المجتمع اليهودي يعاني أيضًا من موجة حقيرة من معاداة السامية في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم، إنه أمر غير أخلاقي وخاطئ ويجب أن يتوقف الآن".

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