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تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

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تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:35 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في جزر فانواتو بالمحيط الهادي اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. 

وقال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك تحذيرا من تسونامي بعد الزلزال.

 

زلزال يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أعلن الخميس قبل الماضي، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.

وفي يوم 2 من شهر ديسمبر الجاري أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية.

 

زلزال قوي يضرب  خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل نشاط زلزالي ملحوظ في المحيط الهادئ بقوة بلغت 5.1 ريختر، وكان مركز الزلزال في خليج كرونوتسكي، على بعد 155 كيلومترا شمال شرق بتر وبافلوفسك - كامتشاتسكي".

وشعر السكان بالزلزال في بعض المناطق بقوة درجتين، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو دمار، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وكامتشاتكا هي شبه جزيرة تقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق، وتبلغ المسافة بين أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها قرابة 1200 كلم، والمسافة بين أقصى نقطة في شرقها إلى أقصى نقطة في غربها 480 كلم، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 270 ألف كيلومتر مربع.


وتمتد على طول شبه الجزيرة سلسلتان جبليتان هما سلسلة جبال سريديني في الوسط وسلسلة جبال فوستوتشني في الشرق، وتبلغ أعلى قمة فيهما 4750 مترا. ويبلغ عدد البراكين في شبه الجزيرة 127 بركانا، من بينها 22 بركانا لا تزال في حالة نشطة، كما يوجد في كامتشاتكا عدد من ينابيع المياه الحارة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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