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أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

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أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:35 صباحاً - قال نائب منسق الجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، أمس إن قضية الحرب لا يمكن حلها بالتفاوض والتسوية، وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك شن ضربات جوية على البلاد.

وقال العميد سياري في تصريحات صحفية، إنه "يتم حل القضايا عن طريق التفاوض والتسوية؛ لكن كانت الحرب موجودة دائمًا ولا تزال موجودة وستظل موجودة في المستقبل. هل يمكننا الإجابة عن المستقبل بناء على تجارب الحروب الماضية؟ بالتأكيد لا يمكن" وفق تعبيره.

وأضاف أن "تجاهل التهديدات والتقنيات الجديدة سيسبب لنا بالتأكيد مفاجأة إستراتيجية، ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى المناقشات الرائدة في الحروب".

وبحسب التقرير، قال ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في محادثاتهما الأخيرة إنه "قلق من أن تنجح إيران في تطوير سلاح نووي في عهده"، وقال إنه "يبحث عن مقترحات لمنع ذلك".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن خيار توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية يخضع "للدراسة الجادة هذه الأيام من قبل فريق ترامب الانتقالي"، مضيفة أن أحد الخيارات المتاحة هو زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال إرسال المزيد من القوات والطائرات المقاتلة والسفن الأمريكية إلى الشرق الأوسط. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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