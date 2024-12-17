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الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا - أخبار كلمتك

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الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا - أخبار كلمتك

الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - التقى قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ أبي محمد الجولاني بممثلين من "الطائفة الدرزية " التي قالت إنها لن تكون إلا جزءًا من سوريا.

وبثتْ منصّات على "تليجرام" تابعة لإدارة العمليات العسـكرية صورًا للقاء، مشيرة إلى أن الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني أكد ضرورة أن تبقى سوريا موحدة وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية، وفق تعبيره.

— Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) https://twitter.com/Daraa24_24/status/1868785274240557487?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الجولاني خلال اللقاء "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، وما يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى إلى تحقيق الأفضل للشعب السوري".

واعتبر الجولاني أن "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج إلى جهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق".

وجدد الجولاني تأكيد أنه "سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وتابع أن "البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي"، موضحا أن "الموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن أمير حنيف، رئيس مركز دراسات في إسرائيل قوله، إن ست قرى درزية في السوري، وعلى رأسها قرية دير، أعلنت رغبتها في أن تكون تحت الرعاية الإسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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