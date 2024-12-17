الجولاني يتعهد بحل الفصائل المسلحة ودمج مقاتليها في الجيش السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - تعهّد أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، أن يتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، تعهد الجولان بألا يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، مشيرًا إلى أنهم يدرسون العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.



وأعلن الجولاني في تصريحات نقلتها قناة المكتب الصحفي لـ"هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها على تليغرام، إلغاء التجنيد الإلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات و"لفترات قصيرة".

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.

والخميس الماضي، تعهد الجولاني بأنه سيعمل على "حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق"، و"إغلاق السجون سيئة السمعة".

وقال في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها"، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال الجولاني: إن إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، سيمكن سوريا من إعادة البناء، وذلك علي حد تعبيره.

شدد الشرع أيضا على أن سوريا بحاجة الآن إلى إعطاء الأولوية لبناء الدولة، وإنشاء المؤسسات العامة التي تخدم جميع السوريين.

سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا

وكان الشرع قد بحث الأحد، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا.

وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة.

كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت فصائل مسلحة بقيادة الجولاني، قد سيطرت على سوريا بالكامل، خلال الأسابيع الماضية، وأسقطت نظام بشار الأسد.

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