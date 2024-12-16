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واشنطن توجه اتهامات لشخصين بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف عسكريين أمريكيين - أخبار كلمتك

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واشنطن توجه اتهامات لشخصين بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف عسكريين أمريكيين - أخبار كلمتك

واشنطن توجه اتهامات لشخصين بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف عسكريين أمريكيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة توجيه اتهامات إلى مواطن إيراني وآخر يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لدورهما في هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 40 آخرين خارج البلاد.

وقالت السلطات الأمريكية إن التحقيقات تشير إلى تورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ للهجوم، الذي استهدف مواقع أمريكية.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد التوترات المرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في الخارج.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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